Nicola Caputo nominato assessore regionale all’agricoltura

Nicola Caputo è stato nominato assessore regionale all’Agricoltura dal Presidente De Luca. Il politico teverolese (ex europarlamentare Pd) si era già occupato della medesima tematica in qualità di consigliere del governatore De Luca (che ha tenuto per sé la delega alla sanità) nella precedente amministrazione.

Oltre a Caputo sono stati nominati in giunta Armida Filippelli (Formazione professionale), Mario Morcone (Politiche della Sicurezza), Felice Casucci (Semplificazione amministrativa e Turismo). Riconfermati Ettore Cinque (Bilancio), Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro), Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali), Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione) e Bruno Discepolo (Urbanistica).