Nicola Gratteri eletto Procuratore Capo di Napoli

Il Magistrato calabrese Nicola Gratteri – pochi minuti fa – è stato eletto con 19 voti a favore, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, Procuratore Capo di Napoli.

Nelle motivazioni della proposta in suo favore che è stata illustrata in plenum, si legge: “Ampia e profonda è l’esperienza maturata dal dott. Gratteri nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale”. E, ancora, “vanta una carriera interamente spesa nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nel settore penale e, in particolare, nell’esercizio delle funzioni requirenti, che esercita da oltre 31 anni rispetto all’odierna vacanza”.

Pochi giorni fa, nel corso della conferenza stampa sull’operazione “Maestrale – Carthago”, il procuratore di Catanzaro ha dichiarato in merito: “Sono il felice procuratore della Repubblica di Catanzaro. Se dovessi andarmene da qui mi dispiacerebbe tantissimo perché io amo in modo viscerale la Calabria e lo dimostra la mia storia: dall’86 che lavoro in Calabria pur avendo avuto occasione di andare in posti più prestigiosi. Purtroppo, come sapete, entro il maggio del 2024 devo lasciare questa Procura e allora, nel mentre, devo cercare un posto di Procuratore della Repubblica. Tutto qua”