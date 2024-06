Nicola, infermiere conosciuto ed amato da tutti, saluta l’ospedale e va in pensione

Maddaloni – Grande festa venerdì 31 maggio all’ospedale di Maddaloni, ma anche grande commozione. Venerdì infatti è stato l’ultimo giorno in cui Nicola De Luca ha indossato la sua divisa bianca da infermiere per salutare il posto di lavoro di una vita e festeggiare con parenti, amici e colleghi l’ambito traguardo. Nicola, notissimo in città, è un ex ragazzo del Villaggio dei Ragazzi. Nel Villaggio è cresciuto e lì è diventato infermiere, dove ha esercitato la professione da volontario finché non è stato assunto nel 1982 all’ospedale di San Felice a Cancello. Negli anni’90 è approdato a Maddaloni, prima nel reparto oculistica e poi nella cardiologia fino a questi ultimi anni in cui, a causa del covid, si è dedicato alle terapie monoclonali per i pazienti affetti da covid. Chiunque sia passato in questi anni nell’ospedale di Maddaloni come paziente o come visitatore lo ricorda nell’ambulatorio di cardiologia o in giro tra i reparti con l’ apparecchio per effettuare gli elettrocardiogrammi. Grazie a questo incarico girava nei vari reparti, puntuale, scrupoloso e sempre sorridente e con parole gentili per tutti, pazienti, medici e colleghi.

Ha condiviso la vita lavorativa con la moglie Maria Tontoli, infermiera nello stesso ospedale. E venerdì in tanti sono accorsi per salutarlo e brindare con lui, tra personale in servizio ed ex colleghi già in pensione. La sorpresa è stata l’arrivo del figlio Antonio direttamente dal Friuli per condividere con il papà questo momento importante della vita. Auguri Nicola. Ora preparati a vivere questa libertà ritrovata per dedicarti alle tue passioni e goderti il meritato relax.