Nicoletta Pomposo : ” Il centro-destra decida una volta e per tutte il suo candidato Sindaco”

Caserta. Con il passare delle ore si fa sempre più’ probabile che le elezioni amministrative a Caserta e in tutte quelle città che saranno chiamate al rinnovo del consiglio comunale, vengano spostate dalla primavera al prossimo autunno , molto probabilmente infatti si votera’ l’ ultima settimana di Settembre .

Tutto questo pero’ di certo non ” tranquillizza” Nicoletta Pomposo , responsabile della Lista Caldoro Presidente alle ultime elezioni regionali in Campania la quale ,interpellata dalla nostra redazione, ha voluto fare chiarezza sulla sua attuale posizione politica.

” La mia storia parla per me- ha dichiarato – io sono sempre stata dalla stessa parte. Tuttavia pero’ il mio essere una donna libera da qualsiasi vincolo e soprattutto l’ amore che provo per la città dove vivo mi impongono di sollevare una critica ,spero costruttiva , all’ intero centro-destra casertano.

Non è concepibile che ad oggi i dirigenti dei maggior tre partiti di centro- destra , Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia non siano riusciti a fare sintesi su quello che dovrà essere il candidato Sindaco di coalizione. Non è più’ tempo di riunioni – continua- bisogna in breve tempo individuare una persona onesta , capace e con una comprovata esperienza amministrativa.

La gente va ascoltata e non lasciata da sola, viviamo in una città con tanti problemi da risolvere . Urge un Sindaco capace di scendere fisicamente sul territorio e raccogliere le istanze dei cittadini. Tutto questo lo ritengo indispensabile anche per la costruzione delle liste dei candidati.

Ci vuole un programma con dei punti fattibili nell’ immediato ed altri a media- lunga scadenza .E’questa , a mio modesto avviso, la risposta che la gente si aspetta. Il mio intervento – conclude la Pomposo– non vuole essere polemico ma solo di sprone . Su una mia eventuale candidatura non ho ancora deciso , la valuterò’ nei prossimi giorni ma come sempre voglio essere chiara . Se dovessi decidere di candidarmi lo faro’ solo ed esclusivamente dopo aver conosciuto il nome del Candidato Sindaco di coalizione e i suoi alleati ma soprattutto dopo aver letto il programma elettorale per la città..Se si continua a temporeggiare, Caserta resterà ancora una volta nelle mani del centro- sinistra senza se e senza ma.