Nicoletta Pomposo: ” Mai parlato con nessun Dirigente di Azione”

Caserta. ” Non ho mai avuto nessun tipo di approccio con i dirigenti locali del Partito di Carlo Calenda“. Con queste parole Nicoletta Pomposo smentisce l’ articolo pubblicato stamattina da un giornale cartaceo che la collocava fra i possibili candidati alle prossime amministrative di giugno nella lista di Azione a sostegno del Sindaco uscente Carlo Marino.

” smentisco categoricamente tutte le inesattezze riportate dal giornale in questione- continua la Pomposo– valuterò’ nelle prossime settimane una mia eventuale candidatura alle amministrative 2021. Sono orgogliosa- dichiara- di essere stata alle ultime elezioni regionali la coordinatrice della lista Caldoro Presidente , non ho mai rinnegato la mia ideologia di Centro-Destra ma è comprovato che dal lontano 2016 non ho piu’ tessera di partito e le mie scelte sono state sempre a favore del civismo.

Ritengo, alla luce anche di quelle che sono attualmente le dinamiche politiche nazionali , prematuro ogni tipo di ragionamento. Come mia abitudine leggero’ il programma elettorale dei futuri candidati Sindaci della città e poi , eventualmente, faro’ la mia scelta definitiva.

Sono convinta – conclude Nicoletta Pomposo- che candidarsi al consiglio comunale è un passo importante . La mia eventuale scelta sara’ fondata su due punti imprescindibili: la condivisione con i miei elettori e un programma elettorale concreto e fattibile a favore della città e dei cittadini. Tutto il resto sono chiacchiere da bar!“: