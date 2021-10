Niente tassa sui rifiuti per le associazioni di volontariato. La richiesta di Tenneriello

Maddaloni. In vista del prossimo consiglio comunale, il consigliere di opposizione Angelo Tenneriello ha, questa mattina, presentato una mozione, in cui chiede che sia deliberata l’esenzione dal pagamento della TARI per le associazioni di volontariato che, in maniera continuativa e costante, hanno svolto negli ultimi 2 anni attività di sostegno alle fasce più deboli della popolazioni. L’esenzione deve essere per la sede legale dell’associazione che dovrà essere regolarmente iscritta all’albo.

