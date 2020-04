No cassetta, no mascherina!

Da qualche giorno sono in distribuzione le mascherine destinate ai cittadini dalla regione Campania, in numero di 2 per nucleo familiare. la consegna è stata affidata alle Poste Italiane secondo un calendario diffuso giorni addietro, ma sta succedendo una cosa abbastanza singolare.

Abbiamo notizia che a Maddaloni, e anche a Santa Maria a Vico, il cui smistamento della posta parte comunque da Maddaloni, gli addetti alla consegna stanno consegnando solo laddove trovano cassette delle lettere in bella vista. Quando qualche cittadino che non ha la cassetta li ha visti consegnare negli edifici a fianco alla propria abitazione, è stato detto chiaramente che chi non ha la cassetta delle lettere non ha diritto alle mascherine. Questo è accaduto ad esempio in via Consolazione, in via Cancello, a Santa Maria a Vico e in altri posti ancora. Altre strade come via San Francesco d’Assisi e via Santa Margherita, per citarne alcune, mentre scriviamo, non hanno ricevuto proprio nulla.

Sempre in merito alla consegna poi ,è stato segnalato che non sempre la consegna avviene per tutti i condomini.

Ad esempio ci è stato riferito che ieri , in uno stabile di via Ponte Carolino, con il citofono indicante 7 nuclei famigliari con i relativi cognomi,sono state consegnate solo 4 confezioni.

Ma siamo proprio certi che siano queste le disposizioni? Bollette, avvisi e raccomandate trovano tutti, ovunque, anche su Marte. Le Poste dovrebbero chiarire questa vicenda che ha sollevato nno poche proteste e malumori. E sarebbe interessante se anche altrove accade lo stesso.