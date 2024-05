Noi Voci di Donne incontra i cittadini tifatini.

E’ in programma per sabato 18 maggio 2024 alle ore 17:00 l’incontro presso la sede della

Biblioteca Tifatina, ex delegazione, tra Noi Voci di Donne e i cittadini tifatini.

L’obiettivo dell’incontro è individuare i bisogni del territorio e stilare un programma futuro,

affinché le varie attività, e i laboratori, siano finalizzati alle specifiche richieste delle

famiglie partecipanti.

A questo primo incontro sarà presente la dott.ssa Pina Farina, presidente del centro

antiviolenza “Noi Voci di Donne” e la responsabile della biblioteca Angela Olino, per

ampliare la rete di supporto sul territorio della comunità di Casertavecchia, offrendo

opportunità dal punto di vista familiare e scolastico

All’incontro saranno anche accolte le preoccupazioni delle famiglie nell’ambito

dell’orientamento scolastico che destano grande apprensione dettate dall’eventuale

dislocazione dei vari indirizzi di studio.

Noi Voci di Donne si farà portavoce di un disagio comune che coinvolgerà l’intera

comunità, e non solo, alla luce dei vari interventi richiesti presso la sede di Caserta.