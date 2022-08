Noi Voci Di Donne presenta il progetto ” Porte Aperte Alla Città 2022″

Caserta. Noi Voci di Donne, associazione di cui è Presidente Pina Farina , mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 11:00 presso la sede operativa sita in Via san Gennaro 4 ex Caserma Sacchi presenterà il progetto “PORTE APERTE ALLA CITTA 2022’”, promosso dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – CAMPANIA – DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ .

Il progetto , di cui è risultata aggiudicatrice l’ associazione Noi Voci Di Donne , si propone i seguenti obbiettivi :

– Favorire l’integrazione sociale e culturale dei destinatari

– Incoraggiare forme di partecipazione e condivisione

– Abbattere gli stereotipi e pregiudizi

– Acquisizione abilità professionali e competenze nel settore della manutenzione e del bene pubblico ai fini dell’inserimento socio-lavorativo e all’integrazione sociale.

– Acquisire una rinnovata coscienza civica nel rispetto della cittadinanza e della costituzione.

L’ iniziativa prevede l’impegno di 5 detenuti in esecuzione penale esterna per un periodo di 6 mesi che lavoreranno per la riordino e diserbamento delle strade della città di Caserta ,Per l’occasione interverranno i rappresentanti promotori e partner del progetto

Pina Farina -Presidente Noi Voci di Donne

Maria Laura Forte – Direttore Ufficio Esecuzione Penale Estera di Caserta

Carlo Marino Sindaco di Caserta

Massimiliano Marzo Assessore ai Lavori Pubblici

A conclusione i partecipanti al progetto serviranno un aperitivo

Nella speranza che gli impegni estivi consentiranno la partecipare delle testate giornaliste, cogliamo l’occasione per porgerti i nostri migliori saluti

Per info. Dott.ssa Pina Farina 3335039743

Sede Operativa: Via San Gennaro – ex Caserma Sacchi – CAP 8100 Caserta Info e contatti: fax 08231515370 tel 333.5039743

Sito web: www.noivocididonne.it – email: centroantiviolenzadonne@gmail.com