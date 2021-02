Nomina illegittima di Adele Vairo : Il Ministero e Renato Labriola al fianco della Preside

Caserta. Pronto il ricorso in Cassazione preparato dall’ Avvocato Renato Labriola che, come noto, difende la Dott.ssa. Adele Vairo sul presunto Incarico illegittimo che la stessa avrebbe avuto come Dirigente scolastico del Liceo Manzoni di Caserta.

Adele Vairo,attuale Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Caserta, dopo aver deciso di non costituirsi in Giudizio nel processo intentato dalla Dirigente Scolastica Rosa Maria Clemente e che porto’, nel mese di Luglio, alla condanna del Ministero della Pubblica Istruzione ,scelse di ricorrere in prima persona in Cassazione ed affidarsi al noto e brillante Avvocato casertano Renato Labriola.

Nella mattinata di oggi , martedi 9 febbraio 2021, l’ Avvocato ha presentato ricorso contro La Prof.ssa Rosa Maria Clemente,rappresentata e difesa come in

atti dall’Avv. Luigi Adinolfi .

Come noto ,il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva accolto il ricorso della Rosa Maria Clemente ma poi in appello c’era stato un vero e proprio ribaltone al punto che i Giudici avevano chiesto di valutare la richiesta di risarcimento di 175 mila Euro presentata dalla Clemente.

Il Ministero, rappresentato da Alessandro Jacongeli, ha evidenziato un’ errata applicazione della normativa . Secondo l ‘ Avvocatura dello Stato, nella procedura della nomina di Adele Vairo,non vi è stata nessuna violazione delle norme in quando : “l’ amministrazione precedente- ha dichiarato- ha valutato le domande presentate per il posto da occupare secondo un criterio di meritocrazia e pertanto in modo corretto e previsto dall’ ex articolo Cost. e articolo 19 D.L.g.v.o n.165″.

Rispetto al fatto che l’ Istituto Manzoni di Caserta non è stata indicata nell’ elenco delle sedi per la mobilità 10643 del 14 giugno 2010 ,il Ministero ha spiegato invece che tale scelta è stata dovuta al solo fatto che a quei tempi l’ Istituto non risultava vacante ed era diretto dal Dott. Tuffariello.

Tuttavia ,secondo il Ministero, considerato che le norme per la mobilità della dirigenza scolastica non impediscono di indicare fra le sedi ambite anche quelle che non risultano in elenco, la Dott.ssa Clemente avrebbe potuto liberamente inserire fra le sedi prescelte quelle dell’ Istituto Manzoni.

La Dott.ssa Vairo invece, nella sua istanza di mobilità regionale fu , probabilmente piu’ lungimirante della collega Rosa Maria Clemente indicando anche l’ Istituto Manzoni pur sapendo che in quel momento la sede era occupata dal Dirigente Tuffariello.

