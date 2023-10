Non c’è pace sotto occupazione: a Napoli oggi manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese

Oggi in piazza Mercato alle 16 a Napoli si è svolta una manifestazione partecipata da molte associazioni e molti comitati in solidarietà con il popolo palestinese. Da giorni a Gaza non c’è più elettricità, cibo, carburante e i pochi aiuti umanitari, provenienti dall’Egitto, vengono bloccati a causa dei bombardamenti al valico di Rafah.Il governo israeliano continua a macchiarsi di gravi violazioni del diritto internazionale: ha disposto l’ordine d’evacuazione di 22 ospedali, già stremati dalle migliaia di feriti e martiri, e bombardato 4 strutture sanitarie e varie ambulanze, utilizzando anche armi chimiche illegali come il fosforo bianco.I dati evidenziano come, in una sola settimana, siano state utilizzate oltre 6000 bombe, più di quante ne siano state sganciate in Afghanistan nell’arco di un’anno dalla NATO.Tutto ciò avviene nel contesto del piano strategico più generale che la forza occupante sionista, da oltre 75 anni, conduce attraverso il colonialismo, l’apartheid e negando il diritto al ritorno dei palestinesi della diaspora, nel silenzio di tutta la comunità internazionale. I manifestanti credono inderogabile chiedere alle Nazioni Unite di far rispettare la Convenzione di Ginevra e intervenire per fermare il massacro in atto.I governi occidentali e la stampa, nel loro silenzio più assoluto, si dimostrano ancora complici dell’occupazione sionista nei territori palestinesi e responsabili di un massacro senza precedenti.Il popolo palestinese ha dimostrato, nonostante il genocidio in atto a Gaza, una grande capacità di resistenza e di volontà di esistere, per porre fine a un sistema di occupazione brutale il cui unico obiettivo è la pulizia etnica, l’espulsione dell’intero popolo palestinese dalla propria terra.