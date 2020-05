Non è tutto oro quello che luccica. Viaggio nei centri commerciali post-covid

lunedì 18, una settimana fa, tutte o quasi le attività commerciali hanno riaperto nel rispetto delle nuove normative sanitarie. Nei primi giorni, specie nei pressi dei centri commerciali, abbiamo visto scene di folle deliranti, file scomposte e disordinate, che non promettevano nulla di buono. E soprattutto erano indicative di folle oceaniche che si dirigevano nei vari centri commerciali come se non aspettassero altro da una vita. Nulla di più falso a quanto pare. Perché noi, per capire cosa stesse realmente accadendo, siamo andati oltre i parcheggi e le file all’ingresso e siamo entrati in uno dei più grossi centri commerciali della zona. Lo scenario in cui ci siamo trovati è stato surreale a dir poco. Durante la settimana i corridoi erano vuoti e silenziosi. Poche le persone che li percorrevano anch’esse piuttosto disorientate. Molti negozianti non hanno neanche riaperto ancora e non sappiamo come agiranno. Parlando con qualche esercente scopriamo che gli accessi ai negozi, paragonandoli a maggio 2019, non arrivano neanche al 10%. Sugli incassi preferiamo sorvolare. Abbiamo atteso il week-end e la situazione non è migliorata in proporzione. Sabato si è dovuti attendere intorno alle 17.00 per vedere un pò di gente. Sembrano tante all’apparenza poichè, stando in fila fuori ai negozi a causa degli ingressi contingentati, danno una visione ottica un pò falsata. Gli ingressi non sono aumentati di molto in proporzione. Gli incassi nemmeno. La ripartenza tanto attesa per tornare a vivere ma soprattutto a far girare un’economia che è passata REPENTINAMENTE DALLA CRISI ALLA PARALISI al momento non dà i frutti sperati. Dettagliare ed elencare le difficoltà di piccoli imprenditori e dipendenti che vivono intorno a questo mondo sarebbe superfluo. Sono patrimonio di tutti. Questi argomenti hanno sostituito il calcio nelle chiacchierate che per due mesi, anziché fuori ai bar, si sono fatte in videochat. Intanto è iniziata la seconda settimana post lockdown. Cosa resterà di questa pandemia ?