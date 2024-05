“Non mi avrai” di Anna Maria Zoppi, sabato 18 maggio alle ore 17.30 la presentazione presso Galleria Artemi

San Nicola la Strada. La Galleria Artemi sita in via D. Gentile, 136, a San Nicola la Strada (Ce), presenta – a cura di Emilia Della Vecchia – “Non mi avrai”, titolo del libro di cui è autrice Anna Maria Zoppi , pubblicato da Giuseppe Vozza editore.

L’ evento ad ingresso libero si terrà sabato 18 maggio alle ore 17.30.

Un’interessante occasione di incontro e discussione inserita all’interno di una splendida cornice, in cui troverà spazio anche un intervento musicale proposto dagli allievi dell’Accademia Yamaha.

A coordinare gli interventi in programma per avviare un dialogo con la scrittrice -prenderanno la parola Maria Natale, Assessore all’Istruzione, e Giuseppe Vozza, editore- la giornalista Giovanna Paolino.