È scomparsa la sig.ra Tiziana Cuccuvale (nella foto) nata a Capua il 24/10/1970 e residente in Bellona alla Via A. Diaz. Non si hanno sue notizie da ieri mattina .

Al momento dell’uscita da casa indossava una maglietta verde e dei pantaloni beige.

Chiunque possa essere a conoscenza di indizi utili è gentilmente pregato di prendere contatti al seguente recapito telefonico 3930399199 o chiamare le forze polizia