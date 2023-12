Nonna Maria Gemma compie un secolo di vita, il sindaco Ambrosca le dona una targa: è la depositaria di una fetta importante della storia della comunità

E’ in festa la comunità di Cancello ed Arnone per i cento anni della signora Maria Gemma Papa. E’

stato il sindaco Raffaele Ambrosca in persona a recarsi a casa della nonnina del paese per farle i

migliori auguri per questo importantissimo traguardo. La signora Maria Gemma è nata l’11

novembre del 1923 e proprio nella giornata di ieri ha festeggiato il secolo di vita. «Ringrazio la

famiglia per l’accoglienza festosa che ho ricevuto – ha sottolineato il sindaco – la signora Maria

Gemma è la depositaria di una fetta importante della nostra memoria collettiva. Ha vissuto tante fasi

della storia di Cancello ed Arnone attraversando l’evoluzione che la nostra comunità ha avuto. Tanti

gli aneddoti, le storie, che fanno parte del suo lungo percorso di vita. A lei i migliori auguri da parte

di tutta Cancello ed Arnone». Il sindaco, a nome dell’amministrazione e dell’intero paese, le ha

consegnato una targa ricordo e un mazzo di fiori.