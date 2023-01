Noto ginecologo lascia questo mondo in maniera improvvisa.

Caserta – Ha lasciato la vita terrena improvvisamente, nella giornata di martedì 17 gennaio, per un infarto l’ex primario di ginecologia dell’ospedale di Maddaloni, il dottor Gerardo Spaziante, medico e persona straordinaria che ha davvero dato lustro alla professione agendo sempre con una onestà, capacità e dedizione fuori dal comune. Per tante sue pazienti non è stato solo il medico che ha fatto nascere i propri figli, ma un punto di riferimento per ogni problema di salute familiare. Mai, ricordano di lui, che abbia negato il suo tempo anche solo per ascoltare e per fornire risposte e consigli in modo completamente disinteressato e gratuito. Una grande perdita per la sanità di Caserta e provincia.