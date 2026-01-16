Noto ortopedico arriva in Ospedale con ferite da arma da taglio: è mistero!

Caserta. Mistero e, curiosità intorno all’episodio che si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 16 Gennaio, presso il Nosocomio di Caserta.
Un noto ortopedico di Caserta, G.Z., si è presentato al Pronto Soccorso, in tarda mattinata, accompagnato da alcuni familiari, con delle vistose ferite da arma da taglio.
Sembrerebbe che sia stato il figlio a chiamare i soccorsi e a trasportare il padre in ospedale.
Dalle prime notizie, fortunatamente, l’uomo non sembra essere in pericolo di vita ma resta il mistero della provenienza delle ferite.
G.Z. è un ortopedico molto conosciuto e stimato sul territorio, oltre che per le sue capacità, anche per la sua disponibiltà verso i pazienti.
Gli inquirenti stanno indagando, interrogando testimoni e raccogliendo ogni possibile indizio per fare chiarezza su quanto accaduto, Senza trascurare nulla in questa delicata vicenda.
Al momento non si esclude nessuna pista, da un semplice incidente domestico, ad ipotesi ben più gravi.