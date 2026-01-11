 Notte degli Oscar Enterprise: Napoli celebra i protagonisti dell’atletica

NAPOLI – Una serata di festa, eleganza e forti emozioni ha fatto da cornice alla Notte degli Oscar dell’ASD Enterprise Sport and Service, andata in scena ieri al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare. Un vero e proprio Gran Galà che ha celebrato la stagione sportiva 2025, proiettando atleti, tecnici e dirigenti verso le nuove sfide del 2026. Nel corso della serata sono state consegnate 12 statuine, simbolo del lavoro quotidiano e dei risultati costruiti giorno dopo giorno. Sei le categorie premiate: Oscar Atleta dell’Anno, Oscar Gara dell’Anno, Oscar Giovani Promesse, Oscar Determinazione, Oscar Miglioramento e Oscar Rivelazione, riconoscimenti che hanno valorizzato non solo le prestazioni, ma anche il percorso umano e sportivo degli atleti Enterprise.Protagonisti della serata i coniugi Paone, insieme al figlio Carmine, anima e motore di una realtà che continua a crescere e a distinguersi nel panorama dell’atletica leggera. La platea, gremita in ogni ordine di posto, ha testimoniato il forte legame tra la società, il territorio e il mondo sportivo. Tra i presenti numerose personalità dell’atletica e delle istituzioni: il prof. Bruno Fabozzi, presidente del C.R. FIDAL Campania, accompagnato dalla vice Amalia Di Martino e dal fiduciario tecnico Luciano Caputo; l’ex marciatore e olimpionico Arturo Di Mezza; Francesco Gabriele, presidente del Polo Sportivo del Meridione; il consigliere comunale Gennaro Esposito, capogruppo della Commissione Pari Opportunità. In sala anche il cast dei tecnici Enterprise e la new entry Gianpaolo Ciappa. A condurre la serata, con ritmo e coinvolgimento, Marcello Mangione e Salvatore Tomaiolo, che in veste di presentatori hanno dato voce a tecnici e ospiti, ognuno dei quali ha lasciato un messaggio di valore, sportivo e umano. I saluti finali sono stati affidati ad Antonio Paone, visibilmente emozionato, che ha voluto ringraziare l’intera famiglia Enterprise e guardare con ambizione al futuro: «Questi Oscar non rappresentano un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso costruito con sacrificio, passione e fiducia reciproca. I risultati ottenuti sono il frutto del lavoro quotidiano di atleti, tecnici e famiglie. Guardiamo al futuro con entusiasmo: nasce il progetto Enterpraise Italia, con l’obiettivo di crescere ancora e confrontarci a livello internazionale. Ci attende una nuova e affascinante avventura in Spagna, con la Coppa Europea per Club, pronti a portare il nostro nome e i nostri valori oltre i confini nazionali». Una notte da ricordare, che ha saputo unire sport, emozione e visione, confermando l’ASD Enterprise Sport and Service come una delle realtà più dinamiche e ambiziose del panorama atletico.