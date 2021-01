Notte di Capodanno: Rione Michelangelo Palloncini Bianchi in memoria dei decessi

Caserta. È stato un capodanno all’ insegna della civiltà e del rispetto delle regole quello che hanno festeggiato ieri, giovedi’ 31 dicembre, gli abitanti del Rione Michelangelo.

Procediamo con ordine: Nel 2020 ben 5 persone, residenti nel Rione Michelangelo,hanno perso la vita ,qualcuno in seguito a patologie regresse qualcun’ altro a causa del Covid-19 .

In considerazione dell’ accaduto,gli abitanti del posto hanno organizzato una chiusura dell’ anno nel segno della solidarietà verso le famiglie colpite dal lutto. Si sono dati appuntamento alle 24 di ieri , 31 Dicembre, e dai balconi delle proprie abitazioni , rigorosamente nel rispetto delle regole anti-Covid, tutti i residenti hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo di civiltà e solidarietà ,lanciando in cielo palloncini bianchi con sopra scritto frasi in memoria delle persone decedute.

Un lungo e scrosciante applauso, accompagnato da qualche bengala, ha concluso la serata.

Un plauso va a questi cittadini che hanno compreso il significato civile di questo capodanno: la loro iniziativa deve essere presa come esempio da tutti in nome dei valori di pace e solidarietà di cui si parla tanto in queste festività, ma purtoppo, spesso ,senza comprenderne il significato.

