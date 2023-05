Notte di “Fuoco”. Due auto in fiamme sul posto Vigili del Fuoco e un’ autobotte

Questa notte verso le ore 00:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in piazza Gaetano di Rauso incrocio con via Roma, nel comune di Capua, allertata da alcuni passanti per un incendio di due autovetture parcheggiate lungo la strada. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che aveva già interessato gran parte delle autovetture, limitando i disagi per la circolazione veicolare e per la popolazione residente. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando per dare supporto alla squadra nelle operazioni di spegnimento.