NOTTE DI TERRORE, DEVASTATO IL CENTRO TAMPONI

E’ stato devastato il centro tamponi nella provincia di Ercolano una notte assurda dove dei balordi hanno fatto irruzione, all’interno di un centro HUB vaccinale questo dunque pertanto quanto accaduto nella notte appena trascorsa.

Ecco un breve resoconto: praticamente distrutto e letteralmente devastato nella notte il drive through di Ercolano, struttura allestita all’estero dello stadio Solaro dove era possibile eseguire dalla propria auto i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno il contagio da Covid-19. Da quanto trapela, sconosciuti si sono introdotti nel centro allestito in via Doglie mettendo a soqquadro l’interna struttura.

Sull’episodio si è pronunciato uno degli assessori del comune di Ercolano, Marianna Cascone, “Questa notte ad Ercolano, è stato devastato il drive in realizzato per permettere ai cittadini di eseguire i tamponi sul territorio. Un atto barbarico, un gesto che colpisce tutta la comunità che in questo momento sta ancora combattendo contro il coronavirus. Questo gesto va aspramente condannato e non può essere considerata una ragazzata perché Lede il diritto alla salute di tutti noi”.

Sul raid vandalico è intervenuto anche il primo cittadino della città Ercolanese con queste dichiarazioni “Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale – dichiara il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso. Stanotte avete sfasciato il centro tamponi di Ercolano, vandalizzandolo. Stamattina quando mi sono recato sul posto, per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi. Non riesco a comprendere il senso di un simile atto; dimostra solo quanto poco vi importi della salute e del bene della vostra comunità e dei vostri cari. Non avete dei genitori anziani, un figlio, un congiunto di cui dovervi prendere cura? Con quello che avete fatto dimostrate di non dare valore alla vita. Esprimo solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della protezione civile, che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro”, conclude il primo cittadino di Ercolano.