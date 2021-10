Novità’ ! La Reggia di Caserta diventa “fumetto”

Di Linda Rea.

Caserta . “L’ironia è la gaiezza della riflessione e la gioia della saggezza” (Anatole France)

Lo sanno bene all’area comunicazione della Reggia di Caserta.

E se, talvolta, la realtà supera la fantasia con le domande più bizzarre da parte dei visitatori, quale modo migliore per illustrare e rispondere allegramente ai tanti quesiti posti, se non con una rubrica social, il cui scopo è far conoscere, tramite un fumetto, il Patrimonio della Reggia?

Il personaggio rappresentato sarà Menino, nato lo scorso anno, durante la pandemia, per invitare chi usufruiva del sito del Ministero della Cultura e gli utenti della rete a riflettere sulla necessità di tutelare e rispettare il Patrimonio della nostra città.

Il fumetto sarà disegnato da Davide Racca, dipendente del museo ed esaminerà vari aspetti del complesso vanvitelliano.

Nel primo episodio di questa nuova ed esaltante rubrica, #reggiaafumetti, Sacca ha rappresentato Menino che narra del Criptoportico nel Parco Reale, spiegando che la costruzione, volutamente cadente per emulare lo status dell’antica rovina romana, è stata realizzata proprio così, come “finto ninfeo semicircolare”, decorato con statue antiche originali degli scavi vesuviani borbonici.

Non resta che attendere quali altre curiosità soddisferà Menino nei prossimi episodi.