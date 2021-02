Nunzio De Pinto, dedicata alla memoria dello scomparso Giornalista di Terra di Lavoro la sala redazione di “Belvederenews.net”

Non poteva che trovare consenso unanime la proposta di dedicare per sempre la sala redazione della testata giornalistica “Belvederenews.net” ad uno stimato professionista qual è stato l’indimenticabile Nunzio De Pinto.

Un’iniziativa voluta dalla direttrice della testata Giovanna Paolino ed accolta positivamente sia dall’intero gruppo editoriale sia dalla redazione, che l’hanno fin da subito condivisa, in segno di riconoscenza per una collaborazione in cui il compianto giornalista ha profuso competenze e passione con un rinnovato entusiasmo, che così tanto hanno dato alla testata e al giornalismo casertano.

Il suo apporto umano e professionale è stato, difatti, fondamentale all’interno di un percorso intrapreso più di 5 anni fa e che, ad oggi, vede realizzati quegli obiettivi che animavano un progetto di crescita, in cui Nunzio è stato tra i primi a credere riponendovi una sincera fiducia, e sulla base della quale ha speso tutto se stesso finché la vita non ha deciso diversamente, privandoci della sua presenza. Diverse le testate giornalistiche locali che si sono avvalse della sua collaborazione.

Fra queste Gazzetta di Caserta e il Corriere di San Nicola, ma curando con un’attenzione particolare le vicende riguardanti la cronaca sociale, sportiva, politica e culturale della città di San Nicola la Strada in cui ha risieduto dalla fine degli anni ottanta.

Non meno importante è stata la sua attività di informazione che iniziata nel 1978 presso la CISL Enti Locali di Napoli è poi proseguita nel 1986 presso il periodico mensile “il lavoro nel Sud” diretto da Bruno Bisogni e Francesco Pinto; il quotidiano “Il Golfo” diretto da Domenico di Meglio e con il “Corriere del Sud”. Nel maggio del 2005 fu, inoltre, inviato speciale per conto di alcune testate di rilevanza nazionale in Polonia per le prove militari della Brigata Pinerolo.

La scomparsa di una figura così cara al cuore di molti, per la profonda stima che induceva in coloro che avevano modo di conoscerlo, ha lasciato un dolore ed un senso di vuoto che nulla potrà colmare, se non il ricordarne l’operato e quella personalità unica che caratterizzava il suo animo e il suo agire.

Ricordiamo che il Giornalista Cav. Nunzio De Pinto è venuto a mancare solo sei mesi fa, era il 10 agosto del 2020, e da punto di riferimento qual era per la nostra redazione continuerà ad esserlo per la cortesia, l’educazione, il rispetto e l’impegno costante che lo hanno reso per noi tutti un modello da seguire.