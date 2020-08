Nuoto: le sorelle Cesarano premiate dal Coni Caserta quale famiglia dell’anno

Dopo i successi ai Campionati italiani di nuoto disputati a Roma durante il famoso Trofeo Sette Colli Antonietta e Noemi Cesarano portacolori della Time Limit società campana classificatasi al primo posto per il Sud e dodicesima in graduatoria nazionale si godono una vacanza lavoro in Calabria continuando la loro preparazione giornaliera presso la piscina la Bruca Resort di Santa Maria del Cedro messa a disposizione dal prof. Francesco Maria Fazio.

Ricordiamo che le sorelle Cesarano sono state premiate dal CONI di Caserta quale famiglia sportiva dell’anno durante la cerimonia di consegna dei premi Coni e delle stelle al merito sportivo.