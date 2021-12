Nuova campagna abbonamenti alla Reggia di Caserta. Tutti i prezzi

Quattro le tipologie disponibili: “Ercole”, “Venere”, “Atlante”, “Leoni”, con valenza dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’abbonamento “Ercole”, individuale per adulti dai 31 ai 64 anni, ha un costo di 50 euro; l’abbonamento “Venere”, per giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni (valido fino all’anno di compimento del 30esimo anno di età incluso), ha un costo di 35 euro; l’abbonamento “Atlante”, per persone con età superiore ai 65 anni (valido dall’anno di compimento del 65esimo anno di età), al costo di 35 euro; l’abbonamento “Leoni”, per due, al costo di 80 euro.

L’esperienza di visita al Complesso vanvitelliano per gli abbonati potrà arricchirsi, inoltre, grazie alle offerte dei concessionari dei servizi museali e dei partner dell’Istituto:

​​Sconto del 15% sui libri – Bookshop Colonnese & Friends

Caffè+cornetto+spremuta 3,00 euro; cappuccino+cornetto+spremuta 3,50 euro; panino+bibita analcolica 33cl 5,50 euro – Caffetteria Consorzio Daman

Con l’acquisto di un primo e un secondo, sfogliatella+caffè al prezzo di 1,00 euro – Buvette Consorzio Daman

Sconto del 15% sul pranzo – Ristorantino Diana e Atteone Consorzio Daman

Sconto del 5% su selezione liquori Antica Distilleria Petrone presso il bookshop

presso il bookshop Sconto del 15% su selezione prodotti Tenuta Fontana e visita guidata alla Vigna di San Silvestro (scrivere a [email protected])

La Reggia Card è nominale, non cedibile, non modificabile, non rimborsabile.

Per l’emergenza epidemiologica e per motivi di sicurezza, l’Istituto museale potrà predisporre misure di contingentamento o di interdizione degli accessi, a tutto il Complesso o a parte di esso, anche per i possessori di abbonamento.

ReggiaCard 2022 sarà in vendita dal 1° dicembre 2021. L’acquisto in biglietteria è possibile tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 18, e tutti i mercoledì anche dalle ore 9 alle ore 11. Sono esclusi sabato, domenica e festivi e dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022​. E’ necessario avere con sé un documento di identità valido.