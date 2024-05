Nuova Fotografia Paradiso

Nasce un nuovo volto nel mondo della moda italiana, conosciuta prima come scrittrice di gialli psicologici e poi come giornalista di cronaca nera, Lucia Sforza ha deciso di fare un audace salto nel mondo della moda, scelta dal conosciuto fotografo napoletano Alessandro Gatto, attivo in tutto il territorio italiano nel campo della moda, dello spettacolo.

Collaboratore Rai e di vari magazine, tra cui Novella 2000, concentrandosi da sempre su articoli legati al mondo della moda e dello spettacolo. Nel corso degli anni, ha acquisito esperienza e visibilità, partecipando per il quarto anno consecutivo al Festival di Sanremo e debuttando per la prima volta alla Milano Fashion Week, un prestigioso evento che presenta i grandi marchi della moda italiana e mondiale. Il suo percorso nel settore è iniziato circa dieci anni fa con un programma sportivo su un’emittente privata campana, Canal 21, e si è progressivamente ampliato grazie alla sua rete di contatti e alla sua presenza sui social media, che ha sfruttato con successo per promuovere il suo lavoro e affermarsi nel settore. <<Lucia mi ha colpito subito, una delle poche modelle di cui ho apprezzato davvero l’immagine e ho deciso da subito di lavorare con lei>>.

Con il suo volto mediterraneo, gli occhi nocciola e una chioma riccia che incanta, Lucia Sforza si apre la strada nel mondo del fashion con sicurezza e determinazione. La studentessa di investigazione e criminologia ha plasmato la sua mente inquisitrice, ora pronta a esplorare nuovi orizzonti creativi.

Nata il 3 febbraio del 2003, Lucia ha mosso i suoi primi passi nel mondo letterario con il debutto del suo primo libro nel 2022. Il successo letterario è stato seguito da un’intraprendente incursione nel giornalismo nel 2023, dove ha dato voce alle storie più oscure e avvincenti della cronaca nera.

Ora, nel 2024, Lucia Sforza apre un nuovo capitolo della sua vita, abbracciando la moda con la stessa passione e dedizione che ha caratterizzato i suoi precedenti successi. Nonostante le numerose offerte ricevute di partecipazione a concorsi di bellezza, come Miss Sanremo e Miss Italia, la Sforza ha scelto un percorso diverso, seguendo la sua inclinazione artistica e professionale.

<<Ho rifiutato molti concorsi di bellezza, ed anche migliaia di collaborazioni fotografiche>> rivela Lucia <<Ma quando un ennesimo fotografo mi ha contattato per lavorare insieme, ho deciso di abbracciare questa nuova sfida a pieni polmoni>>.

La sua determinazione e la sua voglia di esplorare nuovi orizzonti l’hanno portata a intraprendere un viaggio verso l’ignoto, pronto a essere catturato dall’obiettivo di Alessandro Gatto e ad essere celebrato attraverso i suoi scatti.

Lucia Sforza incarna l’audacia e la versatilità di una donna moderna, pronta a sfidare i confini e a esplorare le molteplici sfaccettature della sua creatività. Con il suo talento poliedrico e la sua determinazione incrollabile, e sicuramente destinata a lasciare un’impronta anche nel mondo della moda, così come ha fatto nei mondi della letteratura e del giornalismo.