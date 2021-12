Nuova interruzione dell’erogazione dell’acqua

Caserta. Dopo le riparazioni dell’altro giorno alle condutture della fornitura idrica, nuovi inconvenienti e nuova interruzione acqua, ma questa volta senza preavviso.

Infatti è delle 14.20 l’avviso sul sito del Comune di Caserta che informa i cittadini:

“I tecnici della Regione Campania stanno intervenendo per un guasto agli impianti di adduzione e distribuzione idrica del Capoluogo.

Al momento non si conoscono i tempi di risoluzione del problema ma l’area che potrebbe essere coinvolta da riduzioni di pressione e/o mancanza d’acqua comprende: centro storico, le frazioni di San Clemente, Tredici, Centurano e San Benedetto, via Falcone e traverse, via Borsellino e traverse, via Ruggiero e traverse, viale Medaglie d’Oro, via Unità Italiana e traverse, viale Beneduce e traverse.”