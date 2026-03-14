Nuova interruzione fornitura idrica: l’avviso

Casagiove. È stato pubblicato un avviso per una nuova interruzione di fornitura idrica, prevista per lunedì 16 marzo dalle 14 alle 20:

“Due guasti imponenti alla rete idrica in pochi giorni, la urgenza di interventi non programmati con effetti ricaduti sulla Città, hanno generato proteste giuste. Il ritorno urgente alla normalità ha imposto interventi tampone ai quali è necessario dare completamento. Una lettera del Sindaco al Presidente dell’ITL spa ha richiesto che nessun intervento sulla rete dov’essere più, per nessuna ragione, avviato se non concordato con l’Ufficio tecnico comunale e dopo avere avvisato i Cittadini. In forza di tutto ciò, i lavori da completare saranno eseguiti con le seguenti modalità: A partire dalle ore 14,00 di lunedì 16 marzo prossimo, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua su tutta la rete e, dunque, per tutta la Città, fino a conclusione delle operazioni di sostituzione completa di un tratto di tubatura e comunque, non oltre le ore 20,00 dello stesso giorno.

Il disagio collegato a interventi ravvicinati è causa diretta di una rete idrica obsoleta, interessata da interventi strutturali datati a oltre 25 anni fa. Negli ultimi anni i fondi PNRR per ammodernare la rete sono stati destinati esclusivamente agli Enti Idrici Regionali e non ai Comuni.

Il tema dell’acqua, della sua natura pubblica, degli sprechi immani delle perdite nel sottosuolo e delle inefficienze gestionali è permanentemente all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e ragione di pressanti richieste sugli Enti preposti. La verità è il modo migliore per chiedere scusa per il disagio e l’impegno serio e costante la condizione per provare a uscirne definitivamente.”