Nuova nomina per Marcianise terra di idee

Marcianise – L’associazione Marcianise terra di Idee ha una nuova nomina per essere precisi un nuovo coordinatore, si tratta di Francesco Cangiano il quale dopo la neo nomina ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione che di seguito si va a riportare “La nostra azione politica all’interno della città, sia come forza di opposizione in Consiglio Comunale, sia in quelle vesti che l’hanno sempre contraddistinta, ossia come forza propositiva e di governo. Siamo nati così, un gruppo di persone che condividono le proprie idee, esperienze e capacità, tutto in un unico contenitore: ambientalista, progressista e democratico. Dobbiamo intensificare la nostra azione nella città, per creare un luogo sempre più vasto, nel quale confrontarsi per condividere intenti e azioni programmatiche per il futuro della nostra Marcianise. Vicini alle persone, con il pensiero rivolto al futuro: le nostre azioni non dovranno mai più avere ripercussioni negative sulle generazioni future”.

Offriamo anche una breve descrizione del nuovo coordinatore ossia F. Cangiano , 45enne, marcianisano, designer ed esperto di comunicazione, manager della mobilità ciclistica, ecologista, socio fondatore, animatore e presidente per anni dell’Associazione Ambientalista “Marcianise in Bici”, che promuove azioni di mobilità sostenibile. Da anni presente nel mondo dell’associazionismo con il Club Etnie, ha organizzato eventi culturali come concerti musicali e spettacoli teatrali, manifestazioni di solidarietà e per l’ambiente nella città di Marcianise.