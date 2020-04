Nuova Ordinanza di De Luca .Restano chiuse le librerieobbligo di Mascherine sui mezzi pubblici

*Il Presidente De Luca* , con propria ordinanza sindacale ha ulteriormente ristretto le misure previste dal DPCM del 10 aprile 2020.*

🚫 Fino al giorno 3 maggio resteranno chiuse cartolerie, cartolibrerie e librerie.

✅Il commercio di tali prodotti è consentito unicamente negli appositi reparti di supermercati, ipermercati, edicole e tabaccai.

✅I vestiti per bambini e neonati potranno essere venduti unicamente nelle giornate di martedì e venerdì dalle 8 alle 14 (martedì e giovedì nella settimana del 1 maggio).

🚫 Restano chiusi i mercati relativamente alla vendita di qualsivoglia prodotto sia su strada/piazza pubblica sia in struttura (tranne i negozi dotati di bagno autonomo debitamente autorizzato dal Comune).

🚫 Restano chiusi gli esercizi di ristorazione (pizzerie, rosticcerie, ristoranti, pasticcerie) anche per le attività consegna a domicilio e la vendita on-line (che resta consentita solo per prodotti confezionati ed etichettati realizzati da chi ha Codice ATECO 10).

✅Resta consentita l’attività di vendita on-line di qualunque altro prodotto purché effettuato tramite corriere specializzato

🚫 È fatto obbligo l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici di trasporto.