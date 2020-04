Nuova ordinanza per la Campania. Start per cartolerie, librerie e delivery food.

La scorsa sera, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che consentirà da lunedì prossimo, 27 aprile, il riavvio delle attività legate al cibo da asporto e la riapertura per librerie e cartolerie. Per quanto riguarda la ristorazione si stanno mettendo a punto le misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti delle attività in questione, che sarebbero di gran lunga semplificate con la concessione del delivery e del take away, le quali permetterebbero la riapertura di attività economiche, ormai bloccate da tempo come del resto le altre, senza peró rinunciare alla sicurezza, poichè non provocherebbero veri e propri assemblamenti di persone. Intanto si lavora anche alla definizione delle regole per consentire la ripresa delle attività degli stabilimenti balneari in vista delle prossime vacanze estive, che quest anno molto probabilmente non potranno essere svolte al di lá dei confini del paese.