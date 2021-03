Nuova presidenza all’ordine degli avv. di S. Maria C.V.

S. Maria C. V. – E ‘ cambiata la presidenza all’interno di quello che è l’ordine degli avv. di S. Maria Capua Vetere, con la neo nomina di Elio Sticco il quale ha voluto scrivere un breve lettera che di seguito si va a riportare.

Cari Colleghi,

ho assunto la Presidenza ad interim del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. a seguito delle dimissioni dell’avv. ADOLFO RUSSO, che ha sostenuto la funzionalità del Consiglio in due anni di amministrazione senza mai abbandonare il nobile sentimento dell’UNITA’ della classe forense che riteneva di poter realizzare col gruppo dell’ex Associazione “Avvocati per il Cambiamento” trasformata in “Dignita’ Forense”, dopo la sconcertante gestione Consiliare uscita dalla vittoria sull’Unione Avvocati del gennaio 2012.

Mettemmo tutti la speranza in un cambiamento migliorativo, fondato sulle Nuove Energie in campo, ma tutto finì nella delusione della spartizione del cosiddetto “potere” consacrato in un atto scritto, che stabiliva la rotazione a termine di tre Presidenze. Tale patto si bruciò al primo termine con clamorosa rottura, lasciando lo strascico del tradimento da parte di chi, tradita, non seppe far valere il rispetto del patto ed avanza a distanza di 9 anni, la pretesa di credito nei confronti dell’intera classe estranea, lanciando nella mischia i pochi superstiti a randellare nel nome di equivoca “dignità” chiunque si trovi vicino.

Questa la storia dei due anni di gestione nobile dell’avv. Adolfo Russo, che ha rassegnato le dimissioni sottraendosi ad ulteriori ingiustificabili randellate, coperto dalla denominazione impropria di “Dignità Forense”.

In questa situazione la successione ex lege della mia Presidenza f.f. che si ritrova bersagliato da continue minacce ed intimidazioni che affronto nel bene della nostra Avvocatura, che non può subire il Commissariamento per la obnubilazione di mandatari ormai fuori tempo e fuori ruolo.

I pacifisti hanno esaurito il loro ruolo ed a me è toccato il compito di coraggiose scelte, che affronto con piena responsabilità e con lo scopo di salvare il nostro Foro, e nel quale debbo sentire il calore della Vostra vicinanza applicando la sanzione dell’isolamento dei nomi che ostentano con boria la loro inimicizia a me, che a questo Foro continuo a dare amorevole anima e corpo.

S. Maria C.V., 14.03.2021

Elio Sticco