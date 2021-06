Nuova protesta degli OSS per la stabilizzazione. Nuova fumata nera. Rinviati a settembre

Caserta. Nuova protesta stamattina degli OSS afferenti alle cooperative che nei giorni scorsi abbiamo definito “invisibili” della sanità. La loro storia ve la abbiamo raccontata integralmente qui:

Oggi hanno presidiato di nuovo la direzione dell’ASL di Caserta, sotto la finestra del dirigente Ferdinando Russo. Dopo questa nuova protesta, finalmente una loro rappresentanza è stata ricevuta da alcuni dirigenti dell’ASL di Caserta, ma l’incontro non ha portato ai risultati auspicati. I vertici dell’ ASL non si sbilanciano, chiedono tempo per poter rivedere tutto l’ iter burocratico e trovare uno spiraglio nella norma per poter trovare un punto di incontro con loro.

Intanto è confermato lo scorrimento della graduatoria dei vincitori di concorso dell’ASL di Napoli.

E questo nutrito gruppo di lavoratori continua a stare nel limbo. Loro chiedono a gran voce almeno il concorso per essere stabilizzati definitivamente, nonostante nei fatti abbiano acquisito negli anni esperienze e competenze che vanno oltre ogni concorso. Intanto l’avvocato ha presentato un nuovo ricorso avverso la sentenza del TAR. Si attende l’esito del ricorso per il 15 settembre. Intanto loro continuano a lavorare, con la paura di contagiarsi da un lato e di perdere iil lavoro dall’altro.

Si annuncia un’estate bollente

