Nuova Sede a Camigliano per la Croce Rossa – Comitato di Caserta.

Caserta. Nella mattinata di ieri , venerdi’ 31 marzo 2023, Il Presidente della Croce Rossa – Comitato di Caserta Teresa Natale , accompagnata dal Vicepresidente Antonio Mogavero , ha firmato la convenzione per l’ apertura di una nuova sede della Croce Rossa Italiana afferente al comitato di Caserta.

Il documento, sottoscritto dal Presidente CRI -Caserta Teresa Natale e dal Sindaco Avv. Antonio Veltre , sancisce di fatto la nascita di una nuova sede in alcuni locali messi a disposizione dal Primo Cittadino di Camigliano

Continua senza tregua il radicamento sul territorio della Croce Rossa – comitato di Caserta , è il giusto riconoscimento ad un lavoro continuo che i volontari mettono a disposizione dei cittadini più’ bisognosi. Tantissime sono le iniziative che la CRI mette in campo ogni giorno , dalla distribuzione pasti e coperte ai senza tetto ad un supporto materiale e psicologico alle persone in difficoltà economiche.

” Continueremo a lavorare sul territorio con la solita passione – ha dichiarato Teresa Natale- cercheremo di rendere sempre piu’ efficaci i servizi che i nostri volontari svolgono quotidianamente. Sono soddisfatta, Camigliano rappresenta per noi un ulteriore passo in avanti in un progetto di radicamento che ha come obiettivo finale quello di essere presenti materialmente nell’ intera provincia di Caserta. Ringrazio – conclude Teresa Natale– il Sindaco di Camigliano Antonio Veltre . Da oggi puo’ contare sulla nostra presenza”