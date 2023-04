NUOVA SEDE ISTITUTO DRENGOT DI AVERSA, LAVORI ALLA FASE CONCLUSIVA

Sono alla fase conclusiva i lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto

Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri, della Ristorazione e Turistici “R. Drengot” di Aversa. L’opera, del valore di circa un milione di euro, è stata realizzata

in un’area di quasi cinquemila metri quadrati di pertinenza dell’Itis “Volta” ed è stata

finanziata con decreto del 2017 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca (MIUR), che ha definito la ripartizione dei fondi stanziati in favore delle

Province e delle Città Metropolitane.

Il nuovo edificio presenta due piani fuori terra: un piano terra con loggia esterna, atrio,

area informazioni, sala docenti, stanza del dirigente con annessa segreteria, servizi

igienici, laboratorio di cucina, sala per esercizi di ristorazione, aule didattiche ed un vano

scala ed ascensore; al primo piano, sempre con loggia esterna, trovano posto sei aule

didattiche, servizi igienici, vano scala ed ascensore.

“Completiamo un nuovo edificio scolastico fondamentale per la città di Aversa e per tutta

l’area dell’agro aversano – ha spiegato il presidente della Provincia di Caserta Giorgio

Magliocca – che si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento dell’edilizia

scolastica di Terra di Lavoro che stiamo portando avanti negli ultimi anni. È sempre una

grande soddisfazione quando si realizza una nuova scuola, sicura e moderna, per i nostri

ragazzi. E non ci fermeremo qui, abbiamo già oltre 40 milioni di euro di progetti pronti

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per interventi di

ammodernamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza delle scuole superiori della

provincia”.