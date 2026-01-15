Nuova truffa del volantino

La crisi morde e i delinquenti inventano sempre nuove truffe.

L’ultimo allarme è partito da Genova e Alessandria: si tratta di un falso volantino del Ministero dell’Interno (che richiama, tra l’altro, normative vigenti in periodo Covid).

Il falso volantino sta facendo il giro dei social e l’avviso delle Questure è di rimuoverlo immediatamente: non esiste alcuna comunicazione del Ministero dell’Interno che impone di presentare i propri documenti d’identità e contratti di locazione a fantomatiche autorità.

Massima attenzione.