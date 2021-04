Nuova vittima del Covid 19 nel casertano: aveva 66 anni

Non c’è stato più niente da fare per il sessantenne della provincia di Caserta affetto da sintomi da Covid e ricoverato d’urgenza presso il Covid Hospital di Maddaloni.

Dopo aver segnalato i primi problemi le sue condizioni durante la degenza si sono in pochi minuti aggravate e nella mattinata di oggi ha purtroppo perso la vita.

Il sindaco di Cesa, dove era residente l’uomo, appresa la sconvolgente notizia ha espresso la solidarietà per la famiglia affermando:

“Questo virus è micidiale ma soprattutto illude. Oggi ci sono tantissimi guariti, stavo consultando le banche dati, le piattaforme, stavo contattando le persone positive, quasi tutte in attesa del tampone di riscontro ed in buone condizioni di salute. Mi ero illuso, anche io, che fosse una bella giornata ed invece la notizia di un’altra persona che non è riuscita a vincere la sua personale battaglia contro questo virus”.“