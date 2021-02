Nuove donazioni da parte dell’associazione “Attivi e solidali

Non si ferma la campagna di solidarietà di “Attivi e solidali”. L’associazione di volontariato si è resa infatti protagonista di un nuovo gesto di solidarietà ed altruismo. A beneficiarne questa volta è la chiesa di San Michele di Casagiove che ha ricevuto in donazione molti giocattoli e tantissimi abbigliamenti per adulti e bambini.

Tante sono le opere di beneficenza fin qui compiute dall’associazione che, sotto la guida del suo presidente Alessandro Romaio, ha regalato gioie e sorrisi ai più bisognosi.

Tra le iniziative più lodevoli merita di essere ricordata, in particolare, l’elargizione di coperte e croccantini presso un noto canile del comune casertano.

Numerosi però sono i progetti ancora in cantiere del giovane tim che continuerà ad esercitare con efficacia e devozione la sua azione benefica. In piena emergenza covid l’associazione “Attivi e solidali” rappresenta l’esempio di come si possa e si debba continuare a fare solidarietà anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.