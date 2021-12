Nuove nomine all’interno della GISEC da parte del presidente della provincia

Il presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha proceduto a nominare il cda della GISEC ecco quanto da lui dichiarato “Ho proceduto alle nomine dei vertici della società provinciale dei rifiuti Gisec: si tratta di tre tecnici assolutamente non legati alla politica i cui nomi resteranno però secretati fino a lunedì, cioè a dopo l’esito delle elezioni provinciali (18 dicembre, ndr). E ciò per motivi di opportunità e fare in modo che non vi sia alcun tipo di interferenza con le operazioni elettorali”. E’ quanto afferma il presidente della Provincia di Caserta , Magliocca che ha proceduto a nominare il consiglio di amministrazione della società provinciale Gisec, che nel Casertano gestisce importanti impianti di trattamento dei rifiuti, come lo Stir di Santa Maria Capua Vetere.

Per quanto riguarda i prescelti eccoli di seguito: La scelta è caduta sull’avvocato Massimiliano De Benedectis (Presidente), sulla commercialista Caterina De Rosa e sul consigliere uscente Dario Di Matteo.