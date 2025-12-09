Nuove nomine per l’Ente Riserva Foce Volturno

La Giunta della Regione Campania ha approvato con Delibera n. 633 del 18/09/2025 le procedure di nomina ai vertici dell’Ente Riserve Naturali Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano.

Nominato Presidente l’avv. Mario Grimaldi, che entra di diritto anche nella Giunta dell’Ente Parco.

Designati quali rappresentati della comunità in seno alla Giunta, Giovanna Smarrazzo, indicata dal Sindaco del Comune di Giugliano in Campania e Gianluca Bencivenga, indicato dal Sindaco di Mondragone.

All’esito dei lavori della Commissione incaricata dell’istruttoria delle proposte di candidature, sono stati individuati quali componenti della Giunta Ente Riserva Foce Volturno: Leda Tonziello, quale rappresentante delle associazioni ambientaliste designata dall’associazione ENPA e Salvatore Merone, in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole.

La Giunta resterà in carica per cinque anni e si occuperà di: attuare gli indirizzi e le deliberazioni degli organi dell’Ente; elaborare e proporre il programma annuale e pluriennale delle attività; predisporre il bilancio, il piano finanziario e le eventuali variazioni; gestire gli interventi di tutela, manutenzione e valorizzazione della Riserva; coordinare progetti, servizi, attività scientifiche ed educative legate al territorio; collaborare con Comuni, associazioni e soggetti istituzionali coinvolti; monitorare lo stato delle aree protette e proporre azioni migliorative; supportare il Presidente nelle attività gestionali e operative dell’Ente.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’impegno a lavorare al meglio per il territorio. Ringrazio per la fiducia Carla Rocchi Presidente Nazionale dell’ENPA e Nicola Campomorto. Sono pronta a dare il mio contributo per una gestione efficace e condivisa della Riserva.” Questo il commento di Leda Tonziello subito dopo aver ricevuto l’atto di nomina, che ha anticipato “come primo step ho intenzione di convocare tutte le associazioni ambientaliste del territorio per istituire un tavolo di confronto.”