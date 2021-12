Nuove prospettive della chirurgia casertana. Domani la presentazione alla provincia

Caserta. La SOCIETÀ CHIRURGICA DI TERRA DI LAVORO rende noto che il giorno 22 dicembre 2021, presso la sala consiliare della Provincia di Caserta, si terrà l’incontro ““NUOVE PROSPETTIVE DELLA CHIRURGIA CASERTANA” ove saranno illustrate le linee programmatiche dell’associazione per il biennio 2022-2023.

In particolare, verranno trattate le tematiche di organizzazione della rete oncologica chirurgica provinciale nonchè quella dell’attivazione dei relativi percorsi chirurgici nell’ottica di definire il preciso ruolo della Sanità Accreditata nella rete oncologica provinciale.

Nell’occasione, oltre al Sindaco di Caserta C. Marino ed al Presidente della Provincia G. Magliocca che porteranno i saluti istituzionali, interverranno le personalità di spicco della sanità casertana ovvero il D.G. dell’ASL di Caserta F. Russo, il D.G. dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano G. Gubitosa. Interverranno inoltre il Consigliere nazionale ACOI M. Armellino, il Vice Presidente SICOP C. Muto, il presidente dell’ordine dei Medici e degli odontoiatri di Caserta M.E. Bottiglieri ed il direttivo della Società Chirurgica di Terra di Lavoro.