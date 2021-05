Nuove radio nascono sul web: è il momento di Mood Italia Radio

Mood Italia Radio, la web radio nata da un gruppo di appassionati ed esperti della comunicazione, inizia in questi giorni la sua avventura. “Segui il tuo mood”: questo il claim ufficiale della Radio che prende il via ufficiale dopo due mesi di sperimentazione e aggiustamenti tecnici per entrare in sintonia con gli ascoltatori. Mood Italia Radio è già seguita da tanti appassionati grazie alla sua programmazione ricca e stimolante.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta su Zoom e sarà trasmessa sui canali social della Radio. L’evento sarà moderato dal giornalista Gabriele Fazio e vedrà la partecipazione dell’attore Sergio Vespertino e degli autori e conduttori dei programmi. Per chi volesse partecipare è sufficiente inviare una richiesta a [email protected] o sui canali social della radio.

Gli speaker di Mood Italia Radio sono giornalisti, esperti e appassionati di vari settori, professionisti liberi dal condizionamento di un editore e con una grande passione per la radio. Mood Italia Radio trasmette programmi di informazione, musica, cinema, salute, terzo settore, cucina, attualità, moda, approfondimento, viaggi e molto altro.