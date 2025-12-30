Nuove segnalazioni del WWF: troppe microdiscariche abusive tra Casaluce, Teverola e l’area tra Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro

Continuano purtroppo a emergere criticità ambientali nel territorio dell’agro casertano. Nella giornata del 30 dicembre 2025, le Guardie Giurate Volontarie del WWF Italia – nucleo provinciale di Caserta hanno effettuato un servizio di vigilanza ambientale nei comuni di Teverola, Casaluce, Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro, riscontrando la presenza di numerose microdiscariche abusive disseminate in diverse aree agresti.

I rifiuti, abbandonati illegalmente lungo strade interpoderali, campi agricoli e zone periferiche, rappresentano un serio rischio per l’ambiente, la salute pubblica e il decoro dei territori coinvolti. Le tipologie di scarti rinvenuti – come spesso accade in questi contesti – includono materiali ingombranti, rifiuti domestici, plastica, inerti e altri residui di origine ignota.

Le Guardie del WWF, nell’ambito delle proprie competenze, hanno provveduto a segnalare e denunciare tutte le microdiscariche individuate alle Autorità competenti, affinché si proceda con gli accertamenti del caso, l’individuazione dei responsabili e le necessarie operazioni di bonifica.

Il WWF Caserta sottolinea ancora una volta come il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti continui a essere diffuso e strutturale, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i controlli sul territorio. Una situazione che richiede un impegno costante, sinergico e coordinato tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni ambientaliste.

Nel comunicato, le Guardie Giurate Volontarie colgono inoltre l’occasione per ringraziare tutte le forze di Polizia, e in modo particolare l’Arma dei Carabinieri – specialità Forestale, per il fondamentale supporto fornito alle attività di vigilanza ambientale e di tutela del territorio.

Il WWF rinnova infine l’appello ai cittadini affinché segnalino situazioni di degrado ambientale e collaborino attivamente alla difesa del patrimonio naturale, ricordando che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva.