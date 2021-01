Nuovi acquisti nella Juve primavera

Marley Aké è un’ala sinistra che, all’occorrenza, può giocare anche come punta. In questa stagione è comparso con una certa continuità sui campi della Ligue 1: Villas-Boas gli ha concesso 9 presenze, sempre da subentrante, per un totale di 137 minuti. Aké, piede naturale il destro, ama partire dalla sinistra per poi accentrarsi per cercare l’imbucata per i compagni o la conclusione a rete. Lo spunto nello stretto e il dribbling sono le qualità che l’hanno posto sotto i riflettori, oltre ad un discreto fiuto per il gol. Nella scorsa stagione, nel campionato National 2 – la quarta categoria francese dove milita la squadra B del Marsiglia – mise a segno un filotto di 5 partite consecutive con gol, tra queste una tripletta contro l’Endoume. Il calciatore, in un primo momento, dovrebbe essere aggregato alla rosa dell’Under 23.