Nuovi ceramisti grazie ai GOL

Il corso, nato da un’idea dell’Ing. Gianfranca Mastroianni anima della Pontinpietra Academy, si è realizzato grazie all’incontro con la Fondazione ITS BACT di Napoli

Si è concluso da poco con un esame di verifica (venerdì 6 febbraio 2026) il corso di Operatore della ceramica artigianale che fa parte del più ampio programma regionale GOL promosso e finanziato dall’Ente Regione Campania allo scopo di inserire nel mercato del lavoro disoccupati e non solo, attraverso una formazione accessibile, pratica, efficace e remunerativa. Le nuove figure professionali sono registrate in questi giorni.

Il corso di Operatore della ceramica artigianale è nato dall’idea dell’Ing. Gianfranca Mastroianni anima della Pontinpietra Academy e si è realizzato grazie all’incontro con la Fondazione ITS BACT di Napoli, impegnata nella formazione di giovani, studenti e inoccupati o disoccupati, del territorio partenopeo, nella persona della Dott.ssa Miriela Morejon Martinez.

Il corso si è svolto presso la sede del laboratorio del Maestro Davide Carnevale nell’arco dell’intero anno 2025 durante il quale una folta classe di incuriositi studenti è stata guidata dai docenti, esperti del settore, i maestri Giulia Palomba e Davide Carnevale, e dal tutor del corso Danila Della Monica – Pontinpietra Academy, alla scoperta di questo mondo fatto di argilla, torni, pennelli, forni e tanta creatività.

«Attraverso il corso GOL di Operatore della ceramica artigianale – commenta Gianfranca Mastroianni – l’ITS BACT e Pontinpietra si propongono l’obiettivo di riattivare il valore culturale inestimabile dell’artigianato locale, delle piccole imprese, e di rinsaldare il rapporto tra giovani, disoccupati e territorio. Le antiche botteghe, le tecniche tradizionali, l’arte figurativa, sono insieme l’opportunità reale e migliore per coniugare tradizione, antichi saperi, vita sociale e rigenerazione culturale».

Proseguiranno i progetti del Forum Lab Station come la rivitalizzazione delle stazioni ferroviarie della Pontinpietra Academy.