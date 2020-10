Nuovi Consiglieri Comunali aderiscono al PSI Caserta.

Caserta. Si è svolta giovedì’ 8 ottobre, presso l’ Hotel Europa una riunione della Federazione Provinciale del Partito Socialista -Caserta.

L’ incontro fortemente voluto dal Segretario Regionale Michele Tarantino ,dal Vice Segretario Marco Lamonica e dai Coordinatori Provinciali del Partito Raffaele Piazza ,Espedito Ziello e Laura Di Lorenzo è stato organizzato nel pieno rispetto delle regole anti-Covid-19.

All’ ordine del giorno c’ erano tre punti :

–Analisi del voto Regionale e dei Comuni dove si è votato per le amministrative.

– Tesseramento 2020

-Congressi Cittadini e Provinciale.

Numerosa la partecipazione degli iscritti e simpatizzanti PSI che hanno assistito e applaudito gli interventi del Segretario Regionale Michele Tarantino, del Vice Segretario Marco Lamonica e dei tre Coordinatori Provinciali Ziello ,Piazza e Di Lorenzo.

L’ analisi del voto fatta dai Dirigenti del Partito e’ stata piu’ che positiva , basti pensare all’ incremento di oltre 11mila preferenze che il PSI è riuscito ad ottenere a livello Regionale rispetto alla tornata elettorale del 2015. Ottimo è risultato anche essere l’incremento dei voti che il Psi ha avuto nell’intera Provincia e addirittura soddisfacente quello raggiunto nella città di Caserta dove si è passato dallo 0’50% del 2015 al 2,5 di quest’ anno.

” Il Psi è un partito in forte crescita – ha dichiarato Michele Tarantino– In Campania abbiamo aumentato i consensi in tutte le province. A Caserta abbiamo rinforzato la squadra di Amministratori con l’elezione al Comune di Casagiove del consigliere comunale Pietro Menditto il quale con 370 preferenze è risultato essere uno dei piu’ votati . Molto probabilmente vedremo seduta fra i banchi del consiglio comunale anche la compagna Maria Narducci che con 203 preferenze è risultata essere la prima non eletta della lista.

Lasciatemi ringraziare il Coordinamento Provinciale– ha continuato- per l’ottimo lavoro svolto, sono contento anche dell’ adesione al Partito Socialista della già Assessora al Comune di Casagiove Mariella Sapone. Oggi più’ che mai -ha concluso il Segretario- dobbiamo continuare a lavorare , ci aspettano già nella prossima primavera appuntamenti elettorali importanti . Iniziamo da domani la fase congressuale in tutte le città per poi concludere con il Congresso Provinciale. Una cosa è certa : I tesserati PSI che non hanno sostenuto il Partito nell’ultima tornata elettorale saranno messi fuori dal Partito . La mia è una promessa”.

Sono intervenuti inoltre , il coordinatore cittadino di Caserta Antonio De Falco , quello della FGS Guido Alizieri ,i coordinatori del Comune di Capua Walter Fierro e Luigi Fusco , Di Puorto di Cancello Arnone . Hanno dato il contributo alla serata con i propri saluti i candidati del PSI alle Elezioni Regionali Vincenzo Oliva,Anna Fiorillo, Francesco Di Puorto, Maria Pia Di Donato e Anna Pinelli oltre che Mariella Sapone Maria Narducci , Massimo Bellomo e Francesco Chierchia .

È stata effettuata un’analisi dei risultati conseguiti dal PSI in Terra di Lavoro alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, ed alle amministrative avutasi nei diversi Comuni

della nostra Provincia, grazie anche agli interventi di tanti tesserati, dei nostri candidati, dei coordinatori cittadini e

di consiglieri comunali eletti.

Abbiamo inoltre ricordato l’importanza del tesseramento PSI per l’anno 2020 e contestualmente è stata lanciata la stagione dei congressi sezionali che culmineranno con quello di Federazione per il rinnovo dei nuovi organi dirigenziali provinciali.