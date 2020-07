Nuovi contagi nell’agro-nolano.

Tra i comuni di Cimitile, Cicciano e Camposano, nell’agro-nolano nasce un nuovo circolo di contagi.

Tutto si sarebbe verificato a causa di un uomo che tornato dalla Serbia positivo al Covid, inconscio del fatto, avrebbe incontrato varie persone contagiandole. Ben 6 le vittime del contagio, tra cui la figlioletta piccola, i familiari ed anche un amico, il quale era andato a prenderlo all’aereoporto. Quest’ultimo, poi, avrebbe contagiato la fidanzata a sua volta.

In queste ore sono partite le indagini per ricostruire la rete di contatti per far scattare le misure di prevenzione contro la diffusione del contagio.