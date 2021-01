Nuovi dettagli sulla donna che ha tentato il suicidio

AGG. Maddaloni. Ha tentato il suicidio per fortuna invano, ma è in gravi condizioni all’ospedale e la prognosi è tuttora riservata.

Un dramma tremendo: A. P. , 59 anni, non era sposata. Secondo le prime indiscrezioni pare soffrisse di depressione.

Si sarebbe lanciata nel vuoto intorno alle 15 di oggi pomeriggio. La donna vive con un’altra sorella nel I tratto di via Ponte Carolino, nella cosiddetta zona Trivio. Subito sul posto sono arrivati gli operatori del 118. Questa volta, speriamo per la donna, in tempo, per salvarla

