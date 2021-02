Nuovi ritrovamenti dell’antica Calatia durante i lavori per il casello autostradale

Maddaloni. Riprendono finalmente i lavori per il casello autostradale sull’autostrada A30 su 8 scavi archeologici programmati, i primi 6 non avevano dati risultati interessanti. Il settimo , invece, ha comportato il ritrovamento di una tomba dell’ antica Calatia. Una scoperta importante, molto rilevante, a testimonianza che l’insediamento di Calatia aveva un’estensione molto più ampia. Lo testimoniano i precedenti ritrovamenti archeologici in punti molto distanti tra loro, emersi anche abbastanza di recente, come in zona Ponti della Valle e Montedecoro.

Un patrimonio culturale unico e prezioso, una ricchezza da valorizzare e di cui andare orgogliosi, ma che chiaramente potrebbe rallentare i lavori per la realizzazione del casello autostradale. infatti, secondo il cronoprogramma, mancava poco meno di un anno al termine dei lavori per questo importante svincolo che ha comportato un investimento di 18 milioni di euro.