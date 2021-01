Nuovo acquisto per la Casertana fc

La Casertana starebbe per effettuare un nuovo acquisto: Sebastiano Longo, attaccante classe 1998 di proprietà della squadra di Serie A del Parma, dopo la prima parte di campionato il calciatore Sebastiano Longo, attaccante classe 1998 di proprietà del Parma, dopo la prima parte di stagione al Fano passerà alla Casertana. Secondo quanto raccolto da TuttoC

.com, domani sarà il giorno del passaggio, a titolo definitivo, il giocatore, dovrebbe essere messo sotto contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione, dal Fano dunque passerà alla Casertana. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, domani sarà il giorno del passaggio, a titolo definitivo, del prospetto offensivo crociato al club campano. Contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione.